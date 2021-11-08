Тарифы на ЖКХ вырастут: Сколько будем платить за тепло и воду Рост тарифов для всех российских регионов будет разным. На сколько увеличатся расходы граждан на коммунальные услуги, выяснил Лайф. 7 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Новые тарифы, которые начнут действовать с 1 июля следующего года, правительство утвердило специальным распоряжением № 3073‑р. Для каждого региона повышение будет разным, в среднем рост составит 4,3%. Уже известно, что больше всего тарифы вырастут в Чеченской Республике (+6,5%), в Санкт-Петербурге (+6,3%), в Крыму, Севастополе и Татарстане (+6,2%). Наименьший рост будет в Свердловской области (+2,9%), Республике Марий Эл (+3,2%) и Чукотском автономном округе (+3,3%). В Москве тарифы на коммунальные услуги тоже запланированы с ростом на 6%.

— Объявленное правительством повышение распространяется только на стоимость холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, газа, твёрдого топлива (при наличии печного отопления), а также на стоимость за отведение сточных вод и обращение с твёрдыми коммунальными отходами, — пояснила инженер ГБУ "Жилищник" Наталья. — А есть ещё и другие услуги, которые формально не относятся к коммунальным, но также указываются в платёжке. В частности, это стоимость содержания жилья, взносы на капремонт, оплата общедомовой ТВ-антенны, подъездного домофона и т.д. Их стоимость тоже, скорее всего, вырастет, но произойти это может не в июле, а прямо с начала 2022 года. Поэтому в начале нового года квартплата повысится у всех граждан.

Но почему так происходит? Ведь ещё в начале нынешнего года Минэкономразвития России заявляло, что в период 2022–2024 годов рост тарифов ожидается не более чем на 4% в год? На этот вопрос правительственные чиновники дают ответ неохотно и связывают предстоящее повышение с величинами годовой инфляции.

С такой привязкой не согласна Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выступает за введение для ряда потребляемых гражданами ресурсов так называемых эталонных тарифов. Это подход, при котором цена для конечного потребителя определяется не по параметрам конкретной организации, а по среднему уровню расходов компаний в регионе. Такой метод согласуется с поручениями президента РФ, которые он дал в области жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году.

Однако пока правительство не торопится поддерживать инициативу ФАС, а вместо этого предлагает усилить адресную поддержку отдельных категорий граждан, для которых в силу их низкого уровня доходов рост тарифов является существенной проблемой. Поручение о проработке мер помощи адресовано Министерству строительства, Министерству труда, Министерству экономического развития и Министерству финансов. Между тем, согласно данным Федеральной службы судебных приставов, только за первый квартал 2021 года более 3,2 миллиона граждан являются должниками по коммунальным платежам. Это на 20% больше, чем в прошлом году, когда в неплательщиках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) числилось 2,6 миллиона россиян.

— Возможно, что прирост должников по ЖКУ связан с тем, что в прошлом году с 6 апреля по 31 декабря действовал мораторий на начисление пени и неустоек, а теперь управляющие и сбытовые компании стали очень активно начислять эти самые пени даже на старую задолженность, пользуясь тем, что граждане, как правило, не обращаются за судебной защитой, — предположил адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — А без судебного решения о пропуске исковой давности разделить пени, начисленные на старые и на новые долги, очень сложно, и это не в интересах взыскателей, поэтому они начисляют пени так, как им выгоднее, а долг растёт.

Формально начисление пени за просрочку платежей за ЖКУ предусмотрено Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ. В частности, установлено, что они начинают копиться с 31-го дня просрочки. При этом с 31-го по 90-й день пени начисляются в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а с 91-го дня начисление производится в повышенном размере — 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Но эти правила начисления пени действуют, только если в договоре управления многоквартирным домом не закреплено иного порядка расчётов, кроме того, на который указывает статья 155 Жилищного кодекса РФ.

Авторы Максим Греков