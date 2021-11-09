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"Я за мир во всём мире": Олимпийский чемпион из Украины вступился за Россию

Он также заявил, что давать оценку происходящим между странами событиям очень сложно из-за отсутствия сути, правды.

9 ноября, 14:46

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Олимпийский чемпион 2018 года, украинский спортсмен Александр Абраменко в интервью порталу Tribuna выразил мнение об отношениях между Россией и Украиной.

"Как можно не договориться о чём-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело", — заявил Абраменко.

Спортсмен признался, что не интересуется всей ситуацией между странами, а ко всей появляющейся в СМИ и Сети информации относится достаточно скептически. При этом Абраменко выразил мнение, что он не может однозначно назвать Россию "агрессором". Он также вспомнил, как оказался в схожей ситуации с той, в которую попала легкоатлетка Ярослава Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Ласицкене после финала Олимпиады в Токио.

"Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всём мире", — отметил Абраменко.

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Кроме того, спортсмен выразил мнение, что в отношениях между Россией и Украиной присутствуют "третья и четвёртая стороны", которые желают испортить отношения между государствами.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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