"Я за мир во всём мире": Олимпийский чемпион из Украины вступился за Россию
Он также заявил, что давать оценку происходящим между странами событиям очень сложно из-за отсутствия сути, правды.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Олимпийский чемпион 2018 года, украинский спортсмен Александр Абраменко в интервью порталу Tribuna выразил мнение об отношениях между Россией и Украиной.
"Как можно не договориться о чём-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно давать оценку всему этому, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать тяжело", — заявил Абраменко.
Спортсмен признался, что не интересуется всей ситуацией между странами, а ко всей появляющейся в СМИ и Сети информации относится достаточно скептически. При этом Абраменко выразил мнение, что он не может однозначно назвать Россию "агрессором". Он также вспомнил, как оказался в схожей ситуации с той, в которую попала легкоатлетка Ярослава Магучих, которая сфотографировалась с россиянкой Ласицкене после финала Олимпиады в Токио.
"Мы люди с одной планеты. Я не знаю, что нам делить. Я не понимаю, как можно до такого доводить. Понятно, что у людей разные мнения. Просто я за мир во всём мире", — отметил Абраменко.
Кроме того, спортсмен выразил мнение, что в отношениях между Россией и Украиной присутствуют "третья и четвёртая стороны", которые желают испортить отношения между государствами.
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