Польского военного атташе вызвали в Минобороны Белоруссии из-за ситуации на границе

Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе Ярослава Кембровски. Ему заявили, что обвинения Минска в причастности к миграционному кризису на границе безосновательны.

"До польского военного представителя была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, в Минобороны заявили о неготовности коллег из Варшавы к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам. Однако в Минске тем не менее ждут "инициативных предложений" от польской стороны.