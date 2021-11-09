Польского военного атташе вызвали в Минобороны Белоруссии из-за ситуации на границе
Минск объявил о недопустимости обвинения белорусских военных в причастности к миграционному кризису.
Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе Ярослава Кембровски. Ему заявили, что обвинения Минска в причастности к миграционному кризису на границе безосновательны.
"До польского военного представителя была доведена информация в отношении безосновательных и неправомерных обвинений польской стороны в причастности белорусских военнослужащих к миграционному кризису на польско-белорусской границе", — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Кроме того, в Минобороны заявили о неготовности коллег из Варшавы к конструктивному диалогу по возникшим спорным вопросам. Однако в Минске тем не менее ждут "инициативных предложений" от польской стороны.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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