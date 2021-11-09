Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

"Дело об административном нарушении в отношении ООО "Раймс Мьюзик" зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда, не уточнив, какое ведомство составило протокол и когда может состояться заседание.

Уточняется, что в тексте песни Моргенштерна "Виски на завтрак" "содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления". А вот в композиции Hello Kitty Элджея запрещённые вещества лишь упомянуты, но без какой-либо оценки. Тем не менее лейблу теперь грозит штраф по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) в размере от одного до полутора миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.