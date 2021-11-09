Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков
Претензии связаны с треками Hello Kitty первого артиста и "Виски на завтрак" второго.
Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла Rhymes Music из-за песен его артистов Моргенштерна (Алишера Валеева) и Элджея (Алексея Узенюка).
"Дело об административном нарушении в отношении ООО "Раймс Мьюзик" зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда, не уточнив, какое ведомство составило протокол и когда может состояться заседание.
Уточняется, что в тексте песни Моргенштерна "Виски на завтрак" "содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления". А вот в композиции Hello Kitty Элджея запрещённые вещества лишь упомянуты, но без какой-либо оценки. Тем не менее лейблу теперь грозит штраф по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) в размере от одного до полутора миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Лайф рассказывал, что популярного блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Поводом стало его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.
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