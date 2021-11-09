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Лейбл Элджея и Моргенштерна могут оштрафовать за пропаганду наркотиков

Претензии связаны с треками Hello Kitty первого артиста и "Виски на завтрак" второго.

9 ноября, 15:02
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com/morgen_shtern</a> /<a href="https://www.instagram.com/p/CPxvzUppozj/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> instagram.com/sayonaraboy</a></p>

Фото © instagram.com/morgen_shtern / instagram.com/sayonaraboy

Зюзинский суд Москвы зарегистрировал протокол о пропаганде наркотиков в отношении лейбла Rhymes Music из-за песен его артистов Моргенштерна (Алишера Валеева) и Элджея (Алексея Узенюка).

"Дело об административном нарушении в отношении ООО "Раймс Мьюзик" зарегистрировано судом, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе суда, не уточнив, какое ведомство составило протокол и когда может состояться заседание.

Уточняется, что в тексте песни Моргенштерна "Виски на завтрак" "содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления". А вот в композиции Hello Kitty Элджея запрещённые вещества лишь упомянуты, но без какой-либо оценки. Тем не менее лейблу теперь грозит штраф по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств) в размере от одного до полутора миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Ранее Лайф рассказывал, что популярного блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Поводом стало его интервью с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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