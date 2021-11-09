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"Не намерены его отпускать": В "Аталанте" прокомментировали сообщения о будущем Миранчука

Ранее появилась информация, что полузащитник может уже зимой перейти в другой клуб.

9 ноября, 15:23
<p>Фото © Emilio Andreoli / Getty Images</p>

Фото © Emilio Andreoli / Getty Images

"Аталанта" не собирается в ближайшее время отпускать из команды российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом "Чемпионату" рассказал спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", — отметил Сартори.

Бывший тренер "Спартака" рассказал, куда лучше уйти Миранчуку из "Аталанты"

Бывший тренер "Спартака" рассказал, куда лучше уйти Миранчуку из "Аталанты"

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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