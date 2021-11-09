"Аталанта" не собирается в ближайшее время отпускать из команды российского футболиста Алексея Миранчука. Об этом " Чемпионату " рассказал спортивный директор клуба из Бергамо Джованни Сартори.

"Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать", — отметил Сартори.

Добавим, что в нынешнем сезоне Миранчук выходил шесть раз на поле в составе "Аталанты" в чемпионате Италии и дважды в Лиге чемпионов, однако пока не отметился забитыми мячами. В СМИ ранее появилась информация, что он может уже зимой на правах аренды перейти в другой клуб.