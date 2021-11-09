За месяц продаж iPhone 13 на него перешёл лишь 1% пользователей

За первый месяц продаж iPhone 13 на новую модель перешло лишь 1,2% пользователей "яблочных" смартфонов. К такому выводу пришли аналитики рекламного программатика Platforma (исследование есть в распоряжении Лайфа). От региона к региону доля таких пользователей отличается. Например, в Москве и Подмосковье, где сосредоточена практически треть всех новых iPhone, доля тех, кто обновил свой смартфон до последней модели, повыше — 1,8%. В Петербурге и Ленинградской области — 1,4%. Среднероссийскому уровню соответствует показатель в Краснодарском крае — 1,2%, а на Урале и в Сибири доля владельцев последних iPhone ниже среднего — 0,96%.

Самыми популярными у россиян остаются модели 11-й серии — их использует 21% от общего числа поклонников Apple. Следом по уровню народной любви идёт iPhone 7 (включая SE) — 17,8%. На третьей строчке — iPhone 6 — 15,4%. За месяц продаж iPhone 13 на него перешёл 1% пользователей.

Ранее СМИ писали, что у Apple появились проблемы с выпуском iPhone 13. Поставщики IT-корпорации не могут поставить достаточно деталей — ощущается нехватка полупроводников. По предварительным расчётам, рынок может получить на 10 миллионов аппаратов меньше, чем планировалось изначально.