Канадский рэпер Дрейк впервые высказался о трагедии, которая произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстоне на концерте его коллеги Трэвиса Скотта. В давке там погибли восемь человек и пострадали свыше 300, когда толпы фанатов устремились поближе к кумиру.

"В последние дни постоянно пытался осмыслить случившееся. Моё сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушёл из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет с вами Бог", — написал он в "Инстаграме".