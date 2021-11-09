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"Моё сердце разбито": Дрейк обратился к семьям погибших в давке во время его выступления с Трэвисом Скоттом

Ранее музыканта обвинили в том, что он с коллегой не остановил концерт после начала паники.

9 ноября, 16:02
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/champagnepapi/https://www.instagram.com/p/CDNzpFolwMz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/champagnepapi</a></p>

Фото © Instagram/champagnepapi

Канадский рэпер Дрейк впервые высказался о трагедии, которая произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстоне на концерте его коллеги Трэвиса Скотта. В давке там погибли восемь человек и пострадали свыше 300, когда толпы фанатов устремились поближе к кумиру.

"В последние дни постоянно пытался осмыслить случившееся. Моё сердце разбито из-за семей и друзей тех, кто ушёл из жизни, а также из-за всех, кто страдает. Я продолжу молиться за всех и буду помогать всем, чем смогу. Да пребудет с вами Бог", — написал он в "Инстаграме".

Хотели быть ближе к кумиру: Восемь человек погибли в давке на выступлении Трэвиса Скотта в Техасе

Хотели быть ближе к кумиру: Восемь человек погибли в давке на выступлении Трэвиса Скотта в Техасе

Дрейк появился на сцене фестиваля в качестве гостя Трэвиса Скотта. После трагедии он подвергся критике за то, что вместе с избранником Кайли Дженнер продолжил шоу, хотя во время их выступления сотрудники скорой медицинской помощи реанимировали нескольких человек в толпе. Трэвис Скотт сообщил после концерта, что полностью опустошён в связи с трагедией и сотрудничает с властями, но Дрейк до сих пор хранил молчание.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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