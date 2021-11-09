НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Спрос на вакцинные туры в Европу среди россиян вырос в три раза

Представители сферы заметили, что в основном прививаться за рубеж едут граждане среднего возраста.

9 ноября, 16:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в несколько раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Туроператоры ПАКС зафиксировали за неделю более сотни запросов на туры за границу с целью иммунизации. А в компании BSI Group сообщили, что в октябре спрос на европейские туры вырос вдвое.

"По сравнению с сентябрём, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60–70 заявок в день", — сообщает туроператор "Русский экспресс".

Представители сферы туризма заметили, что в основном прививаться за рубеж едут россияне среднего возраста. Одной из основных причин поездок является введение импортной вакцины для деловых командировок, для путешествий к детям в Европу или участия в международных соревнованиях. По оценкам специалистов, россияне вакцинируются иностранными препаратами ради свободного перемещения по миру и возможности въезжать в страны, где российские вакцины пока не признаны.

Пропуск в Европу: Как работает рынок поддельных сертификатов о вакцинации

Пропуск в Европу: Как работает рынок поддельных сертификатов о вакцинации

Ранее вирусолог предрёк появление в РФ новых штаммов ковида из-за "головотяпства" россиян. По словам Александра Бутенко, эффект от нерабочих дней был бы больше, если бы не стремление граждан к поездкам в Турцию и Египет.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1