Спрос на вакцинные туры в Европу среди россиян вырос в три раза

Спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в несколько раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Туроператоры ПАКС зафиксировали за неделю более сотни запросов на туры за границу с целью иммунизации. А в компании BSI Group сообщили, что в октябре спрос на европейские туры вырос вдвое.

"По сравнению с сентябрём, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60–70 заявок в день", — сообщает туроператор "Русский экспресс".

Представители сферы туризма заметили, что в основном прививаться за рубеж едут россияне среднего возраста. Одной из основных причин поездок является введение импортной вакцины для деловых командировок, для путешествий к детям в Европу или участия в международных соревнованиях. По оценкам специалистов, россияне вакцинируются иностранными препаратами ради свободного перемещения по миру и возможности въезжать в страны, где российские вакцины пока не признаны.