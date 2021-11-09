Спрос на вакцинные туры в Европу среди россиян вырос в три раза
Представители сферы заметили, что в основном прививаться за рубеж едут граждане среднего возраста.
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Спрос на вакцинные поездки в Европу за последние полтора месяца вырос в несколько раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Туроператоры ПАКС зафиксировали за неделю более сотни запросов на туры за границу с целью иммунизации. А в компании BSI Group сообщили, что в октябре спрос на европейские туры вырос вдвое.
"По сравнению с сентябрём, когда мы только начали продажи таких туров, спрос на поездки за вакциной в Сербию вырос в три раза, в Хорватию — в десятки раз. В среднем получаем 60–70 заявок в день", — сообщает туроператор "Русский экспресс".
Представители сферы туризма заметили, что в основном прививаться за рубеж едут россияне среднего возраста. Одной из основных причин поездок является введение импортной вакцины для деловых командировок, для путешествий к детям в Европу или участия в международных соревнованиях. По оценкам специалистов, россияне вакцинируются иностранными препаратами ради свободного перемещения по миру и возможности въезжать в страны, где российские вакцины пока не признаны.
Ранее вирусолог предрёк появление в РФ новых штаммов ковида из-за "головотяпства" россиян. По словам Александра Бутенко, эффект от нерабочих дней был бы больше, если бы не стремление граждан к поездкам в Турцию и Египет.
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