В России установлен новый антирекорд по суточному числу смертей от ковида

В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1239 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 9 ноября, когда за 24 часа умерло 1211 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,81%, окончательную определят лишь по завершении эпидемии.