В России установлен новый антирекорд по суточному числу смертей от ковида
За весь период эпидемии скончалось 250 454 пациента, было выявлено 8 911 713 случаев коронавируса.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
В России зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1239 пациентов. Это самая большая цифра за всю пандемию. Такие данные приводят в федеральном оперштабе по борьбе с заболеванием. Прошлый антирекорд по смертям от ковида был зафиксирован 9 ноября, когда за 24 часа умерло 1211 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,81%, окончательную определят лишь по завершении эпидемии.
В целом по стране за прошедшие 24 часа было выявлено 38 058 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (34 565). Как отмечается, у 8,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. Всего с начала пандемии на территории РФ было выявлено 8 911 713 случаев заражения CoViD-19, от инфекции оправился 7 654 161 пациент, умерло 250 454 человека.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что нынешняя волна ковида в нашей стране распространяется быстрее предыдущих. Из-за этого система оказания медпомощи претерпела определённые изменения, отметил министр.
Комментариев: 0