В России завершились исследования вакцины от ковида для подростков
Глава Минздрава также рассказал, что сегодня дети стали болеть коронавирусом чаще.
Фото © ТАСС / YURI KOCHETKOV
В России завершились исследования применения вакцины от ковида для подростков, эксперты изучают результаты. Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12–17 лет. Если там не будет никаких вопросов… будет об этом объявлено", — отметил он.
Министр также подчеркнул, что сегодня дети стали болеть ковидом чаще.
Напомним, в июле в Москве стартовало клиническое исследование вакцины для подростков 12–17 лет. В научном эксперименте принимают участие подростки, которые ранее не болели ковидом, не имеют противопоказаний к препарату или иных медицинских противопоказаний. Прививали подростков "Спутником V", но в меньшей дозировке, чем взрослых. В сентябре центр имени Гамалеи направил в Минздрав документы на регистрацию первой в стране вакцины от коронавирусной инфекции для подростков. А в конце октября в столице начался отбор подростков на II этап испытаний препарата.
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