В России завершились исследования вакцины от ковида для подростков

В России завершились исследования применения вакцины от ковида для подростков, эксперты изучают результаты. Об этом в ходе заседания Комитета Госдумы по охране здоровья заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По детскому населению у нас исследования сейчас завершены, эксперты сейчас смотрят документацию по вакцине для 12–17 лет. Если там не будет никаких вопросов… будет об этом объявлено", — отметил он.