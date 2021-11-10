Мурашко назвал процент заболевших среди вакцинированных от ковида

В Венгрии доля заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных "Спутником V" не превышает 0,4%, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания думского комитета по охране здоровья. Напомним, в этой европейской стране российской антиковидной вакциной "Спутник V" привито свыше миллиона граждан.

"И сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает 3–4% вакцинированных, это очень хороший результат", — указал Мурашко.