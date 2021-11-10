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Мурашко назвал процент заболевших среди вакцинированных от ковида

В условиях распространения штамма "дельта" процент заразившихся привитых не превышает 3–4%.

10 ноября, 08:04

Фото ©ТАСС / Станислав Красильников

В Венгрии доля заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных "Спутником V" не превышает 0,4%, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания думского комитета по охране здоровья. Напомним, в этой европейской стране российской антиковидной вакциной "Спутник V" привито свыше миллиона граждан.

"И сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает 3–4% вакцинированных, это очень хороший результат", — указал Мурашко.

Мурашко: Нынешняя волна ковида в России распространяется быстрее предыдущих

Мурашко: Нынешняя волна ковида в России распространяется быстрее предыдущих

Кроме того, министр здравоохранения отметил, что в нашей стране первым компонентом антиковидных вакцин привито более 62 миллионов человек, то есть 53% взрослого населения.

Мурашко рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида

Мурашко рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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