Мурашко назвал процент заболевших среди вакцинированных от ковида
В условиях распространения штамма "дельта" процент заразившихся привитых не превышает 3–4%.
Фото ©ТАСС / Станислав Красильников
В Венгрии доля заразившихся коронавирусной инфекцией среди вакцинированных "Спутником V" не превышает 0,4%, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания думского комитета по охране здоровья. Напомним, в этой европейской стране российской антиковидной вакциной "Спутник V" привито свыше миллиона граждан.
"И сегодня даже при циркуляции штаммов мы видим, что количество заболевших не превышает 3–4% вакцинированных, это очень хороший результат", — указал Мурашко.
Кроме того, министр здравоохранения отметил, что в нашей стране первым компонентом антиковидных вакцин привито более 62 миллионов человек, то есть 53% взрослого населения.
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