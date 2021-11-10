Мурашко рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида
Глава Минздрава напомнил о необходимости делать третью прививку, чтобы обеспечить высокий уровень антител.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин
Ревакцинацию от коронавируса уже прошло около 4,5 млн россиян, такие данные привёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител. Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идёт", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
А ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла предрёк, что ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, придётся проходить примерно раз в год.
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