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Мурашко рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида

Глава Минздрава напомнил о необходимости делать третью прививку, чтобы обеспечить высокий уровень антител.

10 ноября, 07:47

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ревакцинацию от коронавируса уже прошло около 4,5 млн россиян, такие данные привёл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител. Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идёт", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

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А ранее генеральный директор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла предрёк, что ревакцинацию от коронавируса, скорее всего, придётся проходить примерно раз в год.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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