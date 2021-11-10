Мурашко рассказал, сколько россиян ревакцинировались от ковида

"Нужно помнить, что в связи с распространением нового штамма требуется в том числе и ревакцинация для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител. Хочу отметить, что 4,5 млн граждан уже воспользовались этой возможностью и повторная вакцинация сегодня уже идёт", — сказал он на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.