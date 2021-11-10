Гинцбург спрогнозировал новые волны пандемии каждые три месяца без вакцинации
По словам главы центра имени Гамалеи, пока коронавирус не побеждён. Причиной этому может быть недостаток информации и призывов к необходимости привиться.
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Новые волны пандемии коронавируса будут возникать каждые три месяца, если в короткие сроки как можно больше граждан не пройдёт вакцинацию и не будет достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в беседе с ТАСС.
"Эпидемиология — наука. У неё свои законы. Если возбудитель передаётся воздушно-капельным путём, надо привить 70, а лучше — 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдёт в самозатухающую. <...> Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но, если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая", — отметил Гинцбург.
Он добавил, что пока коронавирус не побеждён. А причиной этому, по его мнению, может быть недостаток информации и призывов к необходимости вакцинации. Глава центра имени Гамалеи подчеркнул, что "надо выходить из порочного круга".
Ранее Лайф рассказывал, что Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.
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