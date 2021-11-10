Точно установить происхождение ковида невозможно, заявил Гинцбург

Проводить исследования, чтобы пытаться выявить природу CoViD-19, бессмысленно, поскольку отличить вирус, возникший естественным путём, от того, что был создан в лаборатории, невозможно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Российской газетой".

"Единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал. Больше никакого подхода к этому нет. Потому, с моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов, в плане возможности определения природы его образования", — отметил Гинцбург.

При этом, по его словам, определение происхождения коронавируса не имеет никакого значения "для ликвидации того, что произошло". Он отметил, что это может быть важно для политиков, чтобы была возможность привлечь кого-то к ответственности.