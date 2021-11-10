Точно установить происхождение ковида невозможно, заявил Гинцбург
По словам специалиста, определить, как появился вирус, можно только с помощью "чистосердечного признания того, кто при этом присутствовал".
Фото © Pixabay
Проводить исследования, чтобы пытаться выявить природу CoViD-19, бессмысленно, поскольку отличить вирус, возникший естественным путём, от того, что был создан в лаборатории, невозможно. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург в беседе с "Российской газетой".
"Единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал. Больше никакого подхода к этому нет. Потому, с моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов, в плане возможности определения природы его образования", — отметил Гинцбург.
"Увидим свет в конце тоннеля": Иммунолог Жемчугов спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России
При этом, по его словам, определение происхождения коронавируса не имеет никакого значения "для ликвидации того, что произошло". Он отметил, что это может быть важно для политиков, чтобы была возможность привлечь кого-то к ответственности.
Ранее Лайф рассказывал, что Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии. Специалист сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен, и призвал тех, кто уже сделал прививку, "вдалбливать" необходимость этого остальным.
Коронавирус: Главное
"Увидим свет в конце тоннеля": Иммунолог Жемчугов спрогнозировал спад заболеваемости ковидом в России
сегодня в 03:03
Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии
сегодня в 01:52
Гинцбург оценил возможность применения назальной вакцины от ковида вместо укола
вчера в 22:25
Комментариев: 0