Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от ковида и назвал условие окончания пандемии

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург выступил за введение обязательной вакцинации от коронавируса и включение прививки от ковида в национальный календарь. Учёный считает, что таким образом удастся одолеть пандемию CoViD-19.

"Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введён в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", — сказал Гинцбург в интервью "Российской газете".

Также специалист добавил, что нужно приучать детей к прививкам. Плакаты должны призывать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить "здравствуйте" и "до свидания", отметил учёный. Академик напомнил, что невакцинированные граждане могут нанести вред не только себе, но и своим близким и окружающим. Он сравнил вирусную инфекцию с Карфагеном, который должен быть разрушен.