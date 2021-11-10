Apple начала принимать к оплате карты "Мир"

Владельцы устройств Apple получили возможность привязать карты "Мир" к своей учётной записи и совершать платежи внутри экосистемы.

Упоминание национальной российской платёжной системы появилось в меню "Способы оплаты" на iPhone. Кроме того, владельцам "яблочных" гаджетов по-прежнему доступны платежи через системы Visa, MasterCard и American Express.

Отметим, что теперь владельцы продукции Apple могут оплачивать картой "Мир" различные сервисы, например подписку в Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, а также приложения в App Store.