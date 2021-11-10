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Apple начала принимать к оплате карты "Мир"

Таким образом, национальная платёжная система РФ присоединилась к Visa, MasterCard и American Express.

10 ноября, 01:25
<p>Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Владельцы устройств Apple получили возможность привязать карты "Мир" к своей учётной записи и совершать платежи внутри экосистемы.

Упоминание национальной российской платёжной системы появилось в меню "Способы оплаты" на iPhone. Кроме того, владельцам "яблочных" гаджетов по-прежнему доступны платежи через системы Visa, MasterCard и American Express.

За месяц продаж iPhone 13 на него перешёл лишь 1% пользователей

За месяц продаж iPhone 13 на него перешёл лишь 1% пользователей

Отметим, что теперь владельцы продукции Apple могут оплачивать картой "Мир" различные сервисы, например подписку в Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, а также приложения в App Store.

Как сообщал Лайф, летом восемь крупных российских банков впервые подключили карты "Мир" к сервису безналичной оплаты смартфоном Apple Pay.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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