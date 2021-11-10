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СМИ назвали сроки и темы новой встречи Путина и Байдена

Ожидается, что ей будет предшествовать разговор в формате видеоконференции.

10 ноября, 01:16

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, осведомлённые о ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном.

По её данным, повестка намечается обширная. В частности, лидеры России и США планируют обсудить реализацию договорённостей, достигнутых на встрече в Женеве, которая состоялась в июне. Отмечается, что по ряду направлений, например кибербезопасности и стратегической стабильности, переговоры идут неплохо, но в целом ситуация неоднозначная. Так, Москва и Вашингтон ещё не договорились об обмене заключёнными. Кроме того, сложная обстановка в дипломатической сфере.

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Ранее в Кремле заявили о необходимости новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что чётких сроков пока нет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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