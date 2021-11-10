В граничащем с Россией городе Китая заплатят за информацию об источнике вспышки ковида

Власти китайского города Хэйхэ, который находится на границе с Россией, на фоне крупной вспышки коронавируса пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч юаней (около 1,16 миллиона рублей) за сведения, которые помогут в эпидемиологическом расследовании и отслеживании источника вспышки. Об этом отдел пропаганды народного правительства Хэйхэ сообщил в соцсети WeChat.

"Для скорейшего выявления источника нынешней вспышки коронавирусной инфекции и цепи передачи, необходимо вести народную войну в области профилактики и борьбы с заболеванием", — говорится в сообщении.

Также власти призвали оперативно сообщать в полицию в случае, если гражданин владеет информацией о случаях незаконного пересечения границы, нелегальной охоты, трансграничной рыбной ловли и контрабанды. Те, кто до 1 октября купил зарубежные товары в интернете, должны незамедлительно продезинфицировать их и отправить в местный центр по контролю и профилактике заболеваний, где проведут проверку на наличие вируса.

28 октября в Хэйхэ, являющемся столицей провинции Хэйлунцзян, начал действовать строгий локдаун из-за всего одного случая заражения ковидом, а также трёх бессимптомных эпизодов. При этом с тех пор в городе выявили уже более 200 случаев.