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В Минэнерго дали прогноз по объёмам добычи нефти в России в 2023–2024 годах

Глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что задача — обеспечить конкурентоспособность российского ресурса на мировом рынке, а не только гнаться за цифрами.

10 ноября, 00:07

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Минэнерго ожидает, что в 2023–2024 годах объёмы нефтедобычи в России составят порядка 560 миллионов тонн. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

"Мы считаем, что в 2023–2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. Мы также должны внести изменения в энергостратегию, возможно, в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года", — сказал Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".

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Министр добавил, что, учитывая энергопереход, имеет смысл стабилизировать добычу. По мнению Шульгинова, в настоящее время говорить о закате нефтяной эры ещё рано. Шульгинов подчеркнул, что такого подхода придерживаются не только в России, но и за рубежом.

Ранее в "Росгеологии" рассказали, когда в мире закончится нефть. Там напомнили, что Мировой океан изучен всего на 10%, поэтому человечество просто не знает обо всех его богатствах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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