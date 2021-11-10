В Минэнерго дали прогноз по объёмам добычи нефти в России в 2023–2024 годах

Минэнерго ожидает, что в 2023–2024 годах объёмы нефтедобычи в России составят порядка 560 миллионов тонн. Об этом заявил глава ведомства Николай Шульгинов.

"Мы считаем, что в 2023–2024 годах добыча составит около 560 млн тонн. Наша задача — обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи. Мы также должны внести изменения в энергостратегию, возможно, в генсхемы нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития, и продлить горизонт планирования до 2050 года", — сказал Шульгинов в интервью газете "Коммерсант".

Министр добавил, что, учитывая энергопереход, имеет смысл стабилизировать добычу. По мнению Шульгинова, в настоящее время говорить о закате нефтяной эры ещё рано. Шульгинов подчеркнул, что такого подхода придерживаются не только в России, но и за рубежом.