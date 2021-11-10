Россиянин морил дочь и сына холодом и запрещал вызывать врача

34-летнего жителя города Кудымкар (Пермский край) осудили за жестокое обращение со своими детьми. Мужчина заставлял дочь и сына находиться на холоде и запрещал вызывать врача, когда они болели. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

"В апреле 2021 года мужчина, находясь в алкогольном опьянении, настежь открыл входные двери дома. Его девятилетний сын и семилетняя дочь, опасаясь агрессивного поведения отца, были вынуждены находиться на холоде. В результате они простудились, но мужчина запретил матери детей обращаться за медицинской помощью. Позже бригада скорой помощи госпитализировала детей", — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки полицейские также установили, что отец не осуществлял должного ухода за несовершеннолетними. Он часто устраивал скандалы, курил в квартире, из-за чего одежда детей пропахла табаком, и злоупотреблял алкоголем.

Изначально органы опеки изъяли несовершеннолетних из семьи и поместили в детское соцучреждение. Позже ребят передали матери. Отцу суд назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ.