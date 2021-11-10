СМИ: Правительство поддержало штрафы за сравнение СССР и нацистской Германии

Правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект о введении новой статьи в КоАП, которая предусматривает штрафы за отождествление действий СССР и Германии во время Второй мировой войны и за отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ кабмина.

Проект предлагает установить штрафы для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток, для должностных лиц — от одной до четырёх тысяч, для юрлиц — от 10 до 50 тысяч. При повторном нарушении наказание будет следующим: для физлиц — от 2,5 до 5 тысяч либо арест на 15 суток, для должностных лиц — от 5 до 20 тысяч либо дисквалификация от шести месяцев до года, для юрлиц — до 100 тысяч либо приостановление деятельности до 90 суток.

Правительство отмечает, что законопроект может быть принят, если его доработают. Так, кабмин предлагает дополнительно прописать, какие органы уполномочены рассматривать данные дела и составлять административные протоколы. Кроме того, нужно составить финансово-экономическое обоснование законопроекта, которое подтвердит незатратный характер новых норм. В аппарате профильного Комитета Госдумы по культуре сообщили, что авторы инициативы учли и проработали замечания правительства.

В "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" поддерживают законопроект. В ЛДПР и партии "Новые люди" также готовы сделать это, но хотят детальнее изучить инициативу.

"Безусловно, мы этот законопроект поддержим. Если те, кто искажает историю, не понимают по-хорошему и продолжают это делать, они будут наказаны штрафами. Мы обязаны защитить историческую память о тех, кто сражался в этой войне и защитил нашу Родину и весь мир от фашизма", — заявил фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.