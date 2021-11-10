Глава NASA рассказал, когда астронавты вновь смогут высадиться на Луну

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что первый пилотируемый полёт в рамках программы "Артемида" (Artemis) на орбиту Луны планируется на 2024 год, а новая высадка человека на спутник возможна не раньше 2025 года.

Новая посадка человека на Луну будет возможна не раньше 2025 года, первый пилотируемый полёт в рамках программы "Артемида" на орбиту Луны состоится не раньше мая 2024 года.

"Первый пилотируемый полёт миссии "Артемида-2"... состоится не раньше мая 2024 года... Первая посадка состоится не раньше 2025 года", — сказал Нельсон на пресс-конференции.

Также он отметил, что перед пилотируемой высадкой на Луну состоится непилотируемая.

Как пояснил Нельсон, задержка программы вызвана в том числе попыткой коммерческой компании Blue Origin оспорить заключение контракта на создание посадочного модуля между NASA и компанией Илона Маска SpaceX, стоимость которого оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Нельсон утверждает, что из-за этого было потеряно около полугода. На прошлой неделе суд отказался рассматривать иск компании, положив конец разбирательству.