Опасность летит из космоса: Удастся ли NASA сбить астероид и спасти человечество Космическому аппарату предстоит удариться в глыбу и разбиться вдребезги. Но, по расчётам, силы столкновения должно хватить на то, чтобы отклонить траекторию массивного объекта. 9 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Эти снимки были сделаны в 20-х числах ноября 2003 года. Объект, что покрупнее, — астероид Дидим (Didymos) диаметром примерно 780 метров, а над ним — его собственная 160-метровая луна — Диморф (Dimorphos). Спутник вращается вокруг старшего брата по орбите радиусом чуть больше километра и совершает один оборот за 11 часов 55 минут.

Астероид Дидим и его спутник Диморф, снимки обсерватории Аресибо, ноябрь 2003 года. Фото © NASA

Эта парочка обитает на околосолнечной, слегка вытянутой орбите, и её год длится больше двух земных лет, а именно 770 суток. За это время двойной астероид пересекает пути Марса и Земли, притом к орбите нашей планеты подходит как бы по касательной, довольно долго пролетая рядом с ней и по космическим меркам чуть ли не соприкасаясь. Хотя даже в это время Землю и Дидим разделяют миллионы километров. К примеру, в 2003-м между ними было больше семи миллионов километров, и это был момент сближения. Для сравнения: это раз в 18–19 дальше Луны.

Орбита астероида Дидим. Фото © Википедия

И тем не менее по классификации NASA принято считать потенциально опасным всё, что больше 140 метров и приближается на расстояние в 7,4 миллиона километров или ближе. Так что, казалось бы, сравнительно скромный и далёкий Диморф по этим параметрам очень даже годится для записи в чёрный список. А может быть, в красный. На сегодняшний день в нём в районе двух тысяч наименований. И это лишь известные опасные астероиды, и нельзя исключать, что ещё некоторое их количество мы пока просто не видим. По мере развития техники уверенности на этот счёт почему-то не прибавляется, и человечество всё более усердно мысленно готовит себя к разного рода неожиданностям, в данном случае к тому, что нечто многокилометровое откуда ни возьмись явится, и в запасе будет каких-то несколько лет для того, чтобы подготовиться, и желательно не только мысленно, а всё-таки хоть что-нибудь предпринять.

Европейское космическое агентство © GIPHY

Самое логичное — попробовать его сбить: ударить как следует и таким образом перенаправить куда-нибудь подальше от нас. Космический бильярд. Именно ради подготовки к этой судьбоносной партии в NASA и запустили проект DART – Double Asteriod Redirection Test. Попытка перенаправить двойной астероид. Суть в том, чтобы на ракете-носителе запустить в космос зонд весом в 555 килограммов. Коробку размером 120 на 120 на 130 сантиметров, нашпигованную техникой и с двумя солнечными батареями по 8,5 метра каждая. Всё для того, чтобы успешно добраться до системы Дидим. На это потребуется чуть меньше года.

По текущим планам старт намечается на 24 ноября 2021 года. Кстати сказать, ракетой-носителем будет Falcon 9, так что Илон Маск оказался причастен к миссии, конечная цель которой — спасение человечества. В качестве мишени выбран Диморф. Почему вообще решили потренироваться именно на этой астероидной системе: во-первых, всё-таки довольно близко, а во-вторых, очень удобно лететь — для выхода на нужную траекторию с околоземной орбиты требуется даже меньшее изменение скорости, чем для полёта на Луну. Так вот, 2 октября 2022 года зонд должен добраться до Диморфа и благополучно врезаться в него на скорости 6,6 километра в секунду. Естественно, коробочка разлетится в ничто, а на 160-метровом космическом теле останется лишь небольшой кратер. Когда смотришь анимацию этого мероприятия, невольно возникает ощущение, что этой махине какая-то крохотная машинка в принципе не может причинить ровным счётом ничего.

Но сухая математика говорит, что скорость движения астероида-спутника по своей орбите должна увеличиться на 0,4 миллиметра в секунду, и это изменит саму траекторию — приведёт к тому, что Диморф будет делать оборот вокруг Дидима минут на десять быстрее. Самый важный ожидаемый результат — отклонённый путь движения тела. Просчитано практически всё, за исключением разве что одного: учёные не совсем понимают, насколько пористая структура у Диморфа, а от этого довольно многое зависит.

Европейское космическое агентство © GIPHY

Ударом зонда об камень с его поверхности выбьет целую россыпь осколков. Через какое-то время они упадут на Землю метеоритным дождём. Если человечеству доведётся проделать всё это взаправду, то есть сбить в космосе грядущий апокалипсис, то вызванный этим звездопад станет салютом победы.

Авторы Адель Романенкова