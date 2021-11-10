Глава МИД "тонущего" государства обратился за помощью, стоя по колено в воде

Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на своём ютуб-канале.

"Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем", — сказал он.

Изначально видно, что министр произносит речь на фоне синей драпировки и двух флагов: Тувалу и ООН. Складывается впечатление, что Кофе выступает с трибуны, однако в конце ролика камера отдаляется и становится понятно, что политик стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.

По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось государство Тувалу, и подчёркивает смелые действия, предпринимаемые местными жителями.