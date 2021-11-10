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Глава МИД "тонущего" государства обратился за помощью, стоя по колено в воде

Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны, отметил министр.

9 ноября, 22:15
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=hpPTFGwFExg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Simon Kofe</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Simon Kofe

Министр иностранных дел тихоокеанского государства Тувалу Саймон Кофе записал видеообращение для климатического саммита в Глазго (COP26), находясь по колено в океане. Ролик политик опубликовал на своём ютуб-канале.

"Изменение климата и повышение уровня мирового океана губительны. Эти проблемы несут угрозу Тувалу и другим островным государствам тихоокеанского региона. Мы тонем", — сказал он.

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Изначально видно, что министр произносит речь на фоне синей драпировки и двух флагов: Тувалу и ООН. Складывается впечатление, что Кофе выступает с трибуны, однако в конце ролика камера отдаляется и становится понятно, что политик стоит в воде на отмели, а за его спиной — Тихий океан.

По словам Кофе, его заявление сталкивает COP26 с реальной ситуацией, в которой оказалось государство Тувалу, и подчёркивает смелые действия, предпринимаемые местными жителями.

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Ранее сообщалось, что Тувалу причислили к списку островных государств, которые могут исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления и таяния ледников. Подобная участь грозит и некоторым другим островным государствам Тихого океана. В частности, речь шла о Кирибати и Маршалловых Островах.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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