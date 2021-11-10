Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт.

"В связи с прозвучавшим в эфире одного из федеральных каналов обращением к руководству СК России с критикой расследования обстоятельств убийства Александра Юшко (Энди Картрайта) в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, проведённых следственных действиях и результатах экспертиз", — сообщается на сайте СК РФ.