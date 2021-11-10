Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства рэпера Энди Картрайта
Ранее стало известно, что вдову артиста, обвиняемую в его убийстве, перевели из СИЗО под домашний арест.
Фото © VK / Энди Картрайт
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об убийстве Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт.
"В связи с прозвучавшим в эфире одного из федеральных каналов обращением к руководству СК России с критикой расследования обстоятельств убийства Александра Юшко (Энди Картрайта) в Санкт-Петербурге председатель Следственного комитета поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Голомбиевскому А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела, проведённых следственных действиях и результатах экспертиз", — сообщается на сайте СК РФ.
Напомним, тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.
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