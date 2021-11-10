Суд оштрафовал депутата саратовской облдумы от КПРФ Бондаренко за мелкое хулиганство
После заседания он сообщил, что получил новую повестку для составления другого административного материала о нарушении организации проведения митингов.
Фото © VK / Николай Бондаренко
Заводской районный суд Саратова оштрафовал на одну тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба обкома партии в телеграм-канале.
Ранее сам Бондаренко рассказал, что полиция задержала его возле здания областной думы за "правонарушение в выборный период", совершённое два месяца назад, и доставила его в суд.
"Оштрафован. Суд над Николаем Бондаренко длился более восьми часов... Вердикт — штраф в размере тысячи рублей", — говорится в сообщении пресс-службы обкома партии.
После заседания депутат сообщил, что ему вручили новую повестку для составления другого административного материала о нарушении организации проведения митингов. В регионе с марта прошлого года из-за ситуации с коронавирусом запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек.
Ранее стало известно, что на авторов роликов про вымышленного депутата Виталия Наливкина завели уголовное дело. Нарушителям может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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