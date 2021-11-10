Twitter запустил платную подписку для пользователей из двух стран

Социальная сеть Twitter ("Твиттер") запустила платную подписку Twitter Blue для своих пользователей в США и Новой Зеландии. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Мы рады сообщить, что Twitter Blue теперь доступен в Соединённых Штатах и Новой Зеландии на iOS, Android и в браузере", — сказано в пресс-релизе.

Как уточняется, пользователям платной версии сайта будет доступно чтение страниц новостных изданий без рекламы, быстрый просмотр самых популярных твитов за последние сутки, эксклюзивные иконки и красочные темы, а также возможность настраивать свою панель навигации в приложении.

Кроме того, обладатели подписки Twitter Blue смогут получать новые функции, которые будет тестировать компания, в раннем доступе. Также пользователям с платной подпиской дадут возможность загружать в соцсеть видео продолжительностью до десяти минут. Стоимость Twitter Blue составит 2,99 доллара в месяц.