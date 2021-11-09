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В России представили смартфон Honor 50 с сервисами Google

Сердцем данного устройства стал процессор SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G.

9 ноября, 20:39
<p>Кадр из видео © YouTube / "<a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xd4zic8Hgdg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Honor Россия</a>"</p>

Кадр из видео © YouTube / "Honor Россия"

Компания Honor официально представила в России новый смартфон Honor 50. В ходе онлайн-презентации также был презентован Honor 50 Lite. Смартфоны данной линейки стали первыми устройствами с предустановленными сервисами Google (GMS) с момента введения США санкций против компании Huawei, от которой в конце прошлого года отделилась Honor.

Флагманская модель Honor 50 получила OLED-дисплей на 6,57 дюйма с разрешением 2340х1080 с закруглёнными краями. Экран имеет поддержку частоты обновления изображения на 120 Гц с дискретизацией сенсорного слоя на 300 Гц. Также Honor 50 оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

Сервисы Google возвращаются на смартфоны Honor

Основная камера смартфона представлена четырьмя датчиками на 108 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера получила модуль на 32 Мп.

Сердцем смартфона стал процессор SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G. Устройства будут поставляться с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а объём постоянной памяти доступен на 128 или 256 ГБ. Гаджет получил Android 11 с фирменным интерфейсом Magic UI 4.2. Помимо этого, девайс оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. До 100% устройство заряжается за 45 минут.

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Продажи Honor 50 в России начнутся 18 ноября. При этом с 10 ноября смартфон можно предзаказать по цене 34 990 руб. (6 Гб+128 Гб), 39 990 руб. (8 Гб+128 Гб) и 44 990 (8 Гб+256 Гб). Младшая модель Honor 50 Lite появится в продаже с 19 ноября по цене 21 990 рублей.

Ранее стало известно, что за месяц продаж iPhone 13 в России на него перешёл лишь 1% пользователей.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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