В России представили смартфон Honor 50 с сервисами Google

Компания Honor официально представила в России новый смартфон Honor 50. В ходе онлайн-презентации также был презентован Honor 50 Lite. Смартфоны данной линейки стали первыми устройствами с предустановленными сервисами Google (GMS) с момента введения США санкций против компании Huawei, от которой в конце прошлого года отделилась Honor.

Флагманская модель Honor 50 получила OLED-дисплей на 6,57 дюйма с разрешением 2340х1080 с закруглёнными краями. Экран имеет поддержку частоты обновления изображения на 120 Гц с дискретизацией сенсорного слоя на 300 Гц. Также Honor 50 оснащён подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Основная камера смартфона представлена четырьмя датчиками на 108 Мп (основной), 8 Мп (ультраширокоугольный), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Фронтальная камера получила модуль на 32 Мп.

Сердцем смартфона стал процессор SoC Qualcomm Snapdragon 778 5G. Устройства будут поставляться с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а объём постоянной памяти доступен на 128 или 256 ГБ. Гаджет получил Android 11 с фирменным интерфейсом Magic UI 4.2. Помимо этого, девайс оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. До 100% устройство заряжается за 45 минут.

Продажи Honor 50 в России начнутся 18 ноября. При этом с 10 ноября смартфон можно предзаказать по цене 34 990 руб. (6 Гб+128 Гб), 39 990 руб. (8 Гб+128 Гб) и 44 990 (8 Гб+256 Гб). Младшая модель Honor 50 Lite появится в продаже с 19 ноября по цене 21 990 рублей.