"Пора переходить к действиям": Россия попросила генсека ООН вмешаться из-за проблем с выдачей виз дипломатам в США
Представитель РФ подчеркнул, что некоторые российские сотрудники, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут попасть в США и начать работу.
Штаб-квартира Организации Объединённых Наций на Манхэттене. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой срочно задействовать процедуру арбитража для решения проблем с выдачей американских виз дипломатам РФ. Об этом заявил представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко.
"Наша делегация на протяжении более четырёх лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях", — подчеркнул дипломат на заседании.
Среди этих проблем Леонидченко отметил систематические отказы в выдаче виз как сотрудникам постоянного представительства России при ООН, так и делегатам Москвы. Помимо этого, он напомнил о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.
Представитель РФ подчеркнул, что некоторые российские сотрудники, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут попасть в США и начать работу.
"Это фактически равносильно объявлению их "нежелательными лицами"... На четвёртом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру", — заявил Леонидченко.
Ранее дипломаты из США внесли граждан России, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities — "бездомные нации". Согласно документу, опубликованному на сайте Госдепа, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства или политическая ситуация в которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. Отмечается, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.
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