Россия обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой срочно задействовать процедуру арбитража для решения проблем с выдачей американских виз дипломатам РФ. Об этом заявил представитель России в Шестом комитете Генассамблеи ООН Сергей Леонидченко.

"Наша делегация на протяжении более четырёх лет сталкивается с проблемами, вызванными ненадлежащим исполнением государством пребывания своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях", — подчеркнул дипломат на заседании.

Среди этих проблем Леонидченко отметил систематические отказы в выдаче виз как сотрудникам постоянного представительства России при ООН, так и делегатам Москвы. Помимо этого, он напомнил о конфискованной дипломатической собственности и ограничениях на передвижение.

Представитель РФ подчеркнул, что некоторые российские сотрудники, успешно прошедшие конкурс на замещение должностей международных служащих, годами не могут попасть в США и начать работу.

"Это фактически равносильно объявлению их "нежелательными лицами"... На четвёртом году бесплодных дискуссий пора переходить к действиям. Просим генерального секретаря незамедлительно задействовать арбитражную процедуру", — заявил Леонидченко.