Филолог рассказал, что изменится после обновления правил русского языка

Филолог, главред портала "Грамота.ру" Владимир Пахомов рассказал в беседе с RT, что изменится после обновления правил русского языка. По словам эксперта, речь идёт о создании проекта орфографических правил, необходимых для пишущих по-русски, который будет дорабатываться и обсуждаться. Пунктуации это не касается.

Филолог отметил, что в изменённых правилах "не будет каких-то нововведений в плане новых написаний слов, не будет никаких реформ, никакого пересмотра исключений".

"Никто не предлагает писать "стеклянный", "оловянный", "деревянный" с одной "н", "парашют" с буквой "у" и так далее. Речь идёт о том, что эти правила охватывают в том числе написание новых слов и типов слов, появившихся в русском языке за последние годы и десятилетия", — пояснил эксперт.

Также Пахомов уточнил, что действующие правила правописания, принятые в 1956 году, не охватывают большое количество слов, пришедших в русский язык значительно позже.

"Как, например, писать слова с первой частью "интернет"? Как писать слова с первой частью "медиа"? Через какую букву писать такие слова, как "бренд", "тренд", "Интернет"?" — подчеркнул филолог.