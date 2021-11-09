Американские сенаторы предложили Байдену запретить экспорт нефти из-за цен на бензин

Группа из 11 сенаторов-демократов обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Американские сенаторы процитировали экспертные данные, согласно которым бензин в Соединённых Штатах не стоил так дорого с 2014 года.

"Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", — указано в послании к главе Белого дома.

Ответственность за кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их утверждению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", и на американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.