НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Американские сенаторы предложили Байдену запретить экспорт нефти из-за цен на бензин

Они процитировали экспертные данные, согласно которым голубое топливо в Соединённых Штатах не стоило так дорого с 2014 года.

9 ноября, 19:30

Фото © Pixabay

Группа из 11 сенаторов-демократов обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

Американские сенаторы процитировали экспертные данные, согласно которым бензин в Соединённых Штатах не стоил так дорого с 2014 года.

"Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", — указано в послании к главе Белого дома.

Байден углядел вину России и ОПЕК в росте цен на топливо

Байден углядел вину России и ОПЕК в росте цен на топливо

Ответственность за кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их утверждению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", и на американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.

В Белом доме также винят в дорожающем бензине ОПЕК, оставшуюся безучастной к призывам увеличить добычу, но пока не определились, какими средствами будет решаться проблема.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера и призвал не торопиться с выводами. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1