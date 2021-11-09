Американские сенаторы предложили Байдену запретить экспорт нефти из-за цен на бензин
Они процитировали экспертные данные, согласно которым голубое топливо в Соединённых Штатах не стоило так дорого с 2014 года.
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Группа из 11 сенаторов-демократов обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Американские сенаторы процитировали экспертные данные, согласно которым бензин в Соединённых Штатах не стоил так дорого с 2014 года.
"Мы просим вас рассмотреть весь имеющийся в наличии инструментарий для снижения цен на бензин в США. Это включает использование стратегического резерва нефти и запрет на экспорт нефти. Мы надеемся, что вы изучите возможность применения этих и других мер, чтобы сделать бензин доступнее для всех американцев", — указано в послании к главе Белого дома.
Ответственность за кризис сенаторы возложили на страны ОПЕК, которые, по их утверждению, "сознательно манипулируют ценами, ограничивая предложение", и на американские нефтедобывающие компании, продолжающие поставки на зарубежные рынки.
В Белом доме также винят в дорожающем бензине ОПЕК, оставшуюся безучастной к призывам увеличить добычу, но пока не определились, какими средствами будет решаться проблема.
Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объёмы добычи нефти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера и призвал не торопиться с выводами. В Кремле подчеркнули, что Россия верна своим обязательствам в рамках ОПЕК+, но не является сторонницей скоропалительных решений.
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