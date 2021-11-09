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Российским вузам дали право вводить QR-коды для вакцинированных от ковида

Высшие учебные заведения могут самостоятельно принимать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, отметили в Минобрнауки.

9 ноября, 19:11

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Российские университеты могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", — цитирует сообщение ТАСС.

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Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по вводу QR-кодов для посещения вузов. Таким образом планируется обеспечить в университетах появление "ковид-фри-зон". А в начале ноября Лайф сообщал, что Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно. Даже во время удалёнки учебные заведения обязаны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, отметили в ведомстве.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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