Российским вузам дали право вводить QR-коды для вакцинированных от ковида
Высшие учебные заведения могут самостоятельно принимать меры, направленные на борьбу с коронавирусом, отметили в Минобрнауки.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Российские университеты могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по вводу QR-кодов для посещения вузов. Таким образом планируется обеспечить в университетах появление "ковид-фри-зон". А в начале ноября Лайф сообщал, что Минобрнауки разрешило вузам проводить сессии дистанционно. Даже во время удалёнки учебные заведения обязаны контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования, отметили в ведомстве.
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