Российским вузам дали право вводить QR-коды для вакцинированных от ковида

Российские университеты могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", — цитирует сообщение ТАСС.