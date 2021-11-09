В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена" для старшеклассников

В Международном детском центре "Артек" в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников. Мероприятие продлится до 13 ноября.

"Я вас от души поздравляю, что вы сегодня оказались в "Артеке" в финале конкурса "Большая перемена". У нас сегодня здесь 1,5 тысячи авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей родины. Вы наверняка понимаете, что каждый из двух миллионов участников конкурса в этом году хотел бы оказаться в "Артеке". <…> Впереди вас ждут пять самых ярких дней: это будут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов", — обратился к участникам начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков.

Он также отметил, что за эти дни будет поставлен мюзикл, — мероприятие уже стало традиционным для "Большой перемены". В этом году мюзикл имеет название "Мечтатели".

При этом руководитель проекта "Большая перемена", директор "Роспатриотцентра" Наталья Мандрова подчеркнула, что прошедшие в финал школьники работали в течение семи месяцев.









"Большая перемена" — это не просто конкурс, здесь не оценивают, а ценят, и это не просто слова. Каждый, кто прожил с нами эти полтора года — с начала "Большой перемены", знает, что нас всех объединяют дружба, товарищество, взаимная поддержка и, конечно же, наше с вами желание делать мир, в котором мы с вами живём, лучше", — добавила она.

Письмо в адрес участников "Большой перемены" направила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, проекты школьников, над которыми они работают в рамках конкурса, могут быть реализованы уже в ближайшее время благодаря поддержке организаторов и партнёров конкурса.

Также поздравил финалистов конкурса заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

"Очень хочется, чтобы 1 сентября в вузы зашли победители "Большой перемены", которые с гордостью могли бы сказать: "Я выиграл в этом конкурсе", — для которых это стало, может быть, первой, но яркой записью в их большом портфолио", — сказал он.

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который реализуется по нацпроекту "Образование", приняло участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. Организаторами конкурса выступают Росмолодёжь, АНО "Россия — страна возможностей" и Российское движение школьников. Он проходит при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ.

В очном финале в "Артеке" участвует полторы тысячи школьников, прошедших несколько этапов отбора. Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырём направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо того, ребят ждёт культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная — от общества "Знание".

По итогам финала победителями "Большой перемены" станут 600 школьников старших классов, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9–10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9–10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей. А топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки смогут получить по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.