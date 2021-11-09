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В "Артеке" стартовал финал конкурса "Большая перемена" для старшеклассников

В решающем этапе принимают участие полторы тысячи школьников со всей России.

9 ноября, 18:47
<p>Фото © "Большая перемена"</p>

Фото © "Большая перемена"

В Международном детском центре "Артек" в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников. Мероприятие продлится до 13 ноября.

"Я вас от души поздравляю, что вы сегодня оказались в "Артеке" в финале конкурса "Большая перемена". У нас сегодня здесь 1,5 тысячи авторов перемен со всей страны, из каждого региона нашей родины. Вы наверняка понимаете, что каждый из двух миллионов участников конкурса в этом году хотел бы оказаться в "Артеке". <…> Впереди вас ждут пять самых ярких дней: это будут мотивирующие лекции, испытания, решения кейсов, шоу роботов", — обратился к участникам начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ Сергей Новиков.

Финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 1,5 тысячи школьников

Финалистами всероссийского конкурса "Большая перемена" стали 1,5 тысячи школьников

Он также отметил, что за эти дни будет поставлен мюзикл, — мероприятие уже стало традиционным для "Большой перемены". В этом году мюзикл имеет название "Мечтатели".

При этом руководитель проекта "Большая перемена", директор "Роспатриотцентра" Наталья Мандрова подчеркнула, что прошедшие в финал школьники работали в течение семи месяцев.

  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"
  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"
  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"
  • Фото © "Большая перемена"
    Фото © "Большая перемена"

Фото © "Большая перемена"

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"Большая перемена" — это не просто конкурс, здесь не оценивают, а ценят, и это не просто слова. Каждый, кто прожил с нами эти полтора года — с начала "Большой перемены", знает, что нас всех объединяют дружба, товарищество, взаимная поддержка и, конечно же, наше с вами желание делать мир, в котором мы с вами живём, лучше", — добавила она.

Письмо в адрес участников "Большой перемены" направила и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По её словам, проекты школьников, над которыми они работают в рамках конкурса, могут быть реализованы уже в ближайшее время благодаря поддержке организаторов и партнёров конкурса.

Также поздравил финалистов конкурса заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков.

"Очень хочется, чтобы 1 сентября в вузы зашли победители "Большой перемены", которые с гордостью могли бы сказать: "Я выиграл в этом конкурсе", — для которых это стало, может быть, первой, но яркой записью в их большом портфолио", — сказал он.

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", который реализуется по нацпроекту "Образование", приняло участие 2,5 миллиона школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. Организаторами конкурса выступают Росмолодёжь, АНО "Россия — страна возможностей" и Российское движение школьников. Он проходит при поддержке Минпросвещения и Минобрнауки РФ.

Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

Активисты Российского движения школьников исполнили мечты педагогов

В очном финале в "Артеке" участвует полторы тысячи школьников, прошедших несколько этапов отбора. Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырём направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо того, ребят ждёт культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная — от общества "Знание".

По итогам финала победителями "Большой перемены" станут 600 школьников старших классов, из которых 300 человек — ученики 11-х классов и 300 — ученики 9–10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9–10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей. А топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки смогут получить по два миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Ранее Лайф рассказывал, что участники "Большой перемены" песней поздравили учителей с профессиональным праздником.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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