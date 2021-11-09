В Госдуме поддержали возбуждение дела из-за треша с поцелуем в шоу "Игра"

По мнению парламентария, всё может начаться с юмора, а потом перерасти в пропаганду.

Депутат Госдумы Михаил Романов заявил, что возбуждение административного дела за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за поцелуя комиков Дениса Дорохова и Александра Панекина должно стать сигналом для телеканала ТНТ.

"Мне, как депутату, важно, что нарушение установлено и закон работает. Уверен, что это послужит руководству телеканала сигналом более внимательно следить за отбором того контента, который они показывают и который могут посмотреть наши подростки", — сказал он в беседе с "Лентой.ру".

Парламентарий считает, что нужно на корню рубить подобные веяния, так как всё начинается с малого, "сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда". По его словам, в вопросах того, что является пропагандой, существует чёткая грань, установленная законодательством.