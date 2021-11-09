Шойгу и Лавров проведут переговоры с французскими коллегами в Париже

Главы Минобороны и МИД России и Франции проведут переговоры на полях международной конференции по Ливии, которая пройдёт в Париже на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.

"В кулуарах международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр Вооружённых сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности", — говорится в сообщении министерства.

Стороны намерены обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности ситуацию на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Они затронут Минские договорённости, а также тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД.