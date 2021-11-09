Шойгу и Лавров проведут переговоры с французскими коллегами в Париже
Встреча состоится 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности.
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Главы Минобороны и МИД России и Франции проведут переговоры на полях международной конференции по Ливии, которая пройдёт в Париже на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба французского внешнеполитического ведомства.
"В кулуарах международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел [Жан-Ив Ле Дриан] и министр Вооружённых сил Франции [Флоранс Парли] примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности", — говорится в сообщении министерства.
Стороны намерены обсудить политические и военные аспекты региональных и международных кризисов, в частности ситуацию на Украине и в Сахаро-Сахельском регионе. Они затронут Минские договорённости, а также тесное сотрудничество между странами Евротройки и Россией для скорейшего возобновления переговоров с Ираном для возвращения к соблюдению СВПД.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию из Москвы на международной конференции по Ливии. Саммит состоится под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, также уже подтвердили своё участие и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис.
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