Тела двух членов экипажа затонувшего под Мурманском катера "Фаворит" обнаружили спустя месяц
Их нашли в трюме судна, которое потерпело крушение 5 октября в Белом море. Всего на борту было пять человек. Выжил только один.
Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС России по Мурманской области
Тела двух последних членов экипажа катера "Фаворит" нашли во вторник в трюме судна, потерпевшего крушение в Белом море. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
"Нашли два тела членов экипажа судна "Фаворит". Их нашли в трюме катера, который потерпел крушение. Тела доставили на берег, сейчас их транспортируют в Мурманск", — сообщил источник.
Напомним, 5 октября частное судно под названием "Фаворит" потерпело бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот, а затем нашли и двух спасшихся — парня и девушку. Позже пострадавшая скончалась. 6 октября было обнаружено тело ещё одного человека, предположительно, капитана.
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