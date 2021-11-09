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Тела двух членов экипажа затонувшего под Мурманском катера "Фаворит" обнаружили спустя месяц

Их нашли в трюме судна, которое потерпело крушение 5 октября в Белом море. Всего на борту было пять человек. Выжил только один.

9 ноября, 17:47
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/spasinfo51" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС России по Мурманской области</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / ГУ МЧС России по Мурманской области

Тела двух последних членов экипажа катера "Фаворит" нашли во вторник в трюме судна, потерпевшего крушение в Белом море. Об этом во вторник сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Нашли два тела членов экипажа судна "Фаворит". Их нашли в трюме катера, который потерпел крушение. Тела доставили на берег, сейчас их транспортируют в Мурманск", — сообщил источник.

Лайф публикует видео с судном, затонувшим в Белом море

Лайф публикует видео с судном, затонувшим в Белом море

Напомним, 5 октября частное судно под названием "Фаворит" потерпело бедствие в Белом море в районе села Кашкаранцы в Терском районе Мурманской области. Известно, что всего на борту было пять человек. Сначала в зоне бедствия работники маяка обнаружили прибитый к берегу плот, а затем нашли и двух спасшихся — парня и девушку. Позже пострадавшая скончалась. 6 октября было обнаружено тело ещё одного человека, предположительно, капитана.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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