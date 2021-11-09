Bloomberg поддержал вбросы о российских танках на границе с Украиной

Агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы по ночам стягивает танки в Воронежскую область, на границу с Украиной. Авторы публикации отметили, что информация базируется на расчётах британской компании Jane’s.

"Танки, вероятно, направляются на полигон Погоново. Он находится в 250 км от украинской границы", — сообщает агентство.