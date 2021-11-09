Bloomberg поддержал вбросы о российских танках на границе с Украиной
Западные СМИ в последние недели уже не раз писали о перемещении военной техники РФ к рубежам Незалежной. Каждый раз это опровергали в самом Киеве.
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Агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы по ночам стягивает танки в Воронежскую область, на границу с Украиной. Авторы публикации отметили, что информация базируется на расчётах британской компании Jane’s.
"Танки, вероятно, направляются на полигон Погоново. Он находится в 250 км от украинской границы", — сообщает агентство.
В публикации говорится, что как минимум один батальон российских боевых машин Т-80У якобы направился в сторону полигона Погоново в Хохольском районе Воронежской области. При этом авторы материала не раз сделали оговорку, что информация не совсем точная.
Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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