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Bloomberg поддержал вбросы о российских танках на границе с Украиной

Западные СМИ в последние недели уже не раз писали о перемещении военной техники РФ к рубежам Незалежной. Каждый раз это опровергали в самом Киеве.

9 ноября, 17:39
<p>Фото © Markiyan Lyseiko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images</p>

Фото © Markiyan Lyseiko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы по ночам стягивает танки в Воронежскую область, на границу с Украиной. Авторы публикации отметили, что информация базируется на расчётах британской компании Jane’s.

"Танки, вероятно, направляются на полигон Погоново. Он находится в 250 км от украинской границы", — сообщает агентство.

В публикации говорится, что как минимум один батальон российских боевых машин Т-80У якобы направился в сторону полигона Погоново в Хохольском районе Воронежской области. При этом авторы материала не раз сделали оговорку, что информация не совсем точная.

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Ранее Лайф рассказывал, что даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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