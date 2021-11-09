В России создаётся новый ракетный комплекс С-550
Глава государства указал на важность опережающего развития данного вооружения.
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ
Минобороны РФ сообщило о работе над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Параметры вооружения не приводятся, но в ведомстве отметили, что президент РФ Владимир Путин дал распоряжения по поводу ЗРС на совещаниях в Сочи 1–3 ноября.
"Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО и ПРО, поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что в России запустили серийное производство ракет для новейших систем С-500 "Прометей". Подготовка специалистов для работы на этих комплексах ведётся с 2017 года. Ожидается, что С-500 заменит ЗРС С-400 "Триумф".
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