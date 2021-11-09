В России создаётся новый ракетный комплекс С-550

Минобороны РФ сообщило о работе над созданием новой зенитной ракетной системы С-550. Параметры вооружения не приводятся, но в ведомстве отметили, что президент РФ Владимир Путин дал распоряжения по поводу ЗРС на совещаниях в Сочи 1–3 ноября.

"Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО и ПРО, поставок в вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550", — говорится в сообщении оборонного ведомства.