Небензя уличил Запад в попытке уйти от ответственности с помощью санкций против Минска
Он напомнил, что ЕС поступал совсем иначе, когда подобная ситуация была на границе других стран.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Запад грозит Белоруссии санкциями из-за нежелания принять беженцев в Евросоюз, сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности. По словам дипломата, так ЕС пытается снять с себя ответственность.
"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую", — заявил он.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы разбили палаточный лагерь у рубежей страны и отказались возвращаться назад. В Польше обвинили в кризисе Белоруссию и призвали ввести против неё санкции.
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