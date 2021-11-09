Небензя уличил Запад в попытке уйти от ответственности с помощью санкций против Минска

"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому. А теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся к вам в Евросоюз? Не надо постоянно перекладывать ответственность с больной головы на здоровую", — заявил он.