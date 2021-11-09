Уролог назвал симптомы, при которых перенёсшим ковид мужчинам лучше бежать к врачу
Особенно опасна для сильной половины человечества тяжёлая форма воспаления с высокой температурой.
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Коронавирус оказался опасен для мужской потенции и качества спермы, а также он способен привести к обострению хронических заболеваний половой сферы. О том, при каких симптомах мужчине необходимо брать ноги в руки, волю в кулак и идти к специалисту, сообщил "Газете.Ru" врач-уролог Клиники инновационных технологий Евгений Гершанов.
Тревогу нужно бить в случаях, если в период коронавирусной инфекции или в ближайшее время после выздоровления пациент заметил увеличение в размерах яичка или его участка, а ещё если произошло снижение сексуальной активности, появление апатии, снижение жизненного тонуса и длительные проблемы с зачатием у партнёрши. Обращаться он рекомендует к урологу-андрологу — он назначит УЗИ органов мошонки и малого таза, а также даст направление на анализы на гормоны и спермограмму с исследованием фрагментации сперматозоидов.
"Коронавирус оказывает разрушительное воздействие на половую систему мужчины. Во время болезни повышается уровень лютеинизирующего гормона и снижается уровень общего тестостерона, нарушается гормональная активность гипофиза, что приводит к снижению потенции. Тяжёлая форма воспаления с высокой температурой снижает активность сперматозоидов и способность к зачатию. Также CoViD-19 может стать причиной обострения хронических заболеваний половой сферы", — объяснил врач.
Ранее Лайф писал, какие органы помимо лёгких поражает ковид, по словам патологоанатома.
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