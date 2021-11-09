Уролог назвал симптомы, при которых перенёсшим ковид мужчинам лучше бежать к врачу

Коронавирус оказался опасен для мужской потенции и качества спермы, а также он способен привести к обострению хронических заболеваний половой сферы. О том, при каких симптомах мужчине необходимо брать ноги в руки, волю в кулак и идти к специалисту, сообщил "Газете.Ru" врач-уролог Клиники инновационных технологий Евгений Гершанов.

Тревогу нужно бить в случаях, если в период коронавирусной инфекции или в ближайшее время после выздоровления пациент заметил увеличение в размерах яичка или его участка, а ещё если произошло снижение сексуальной активности, появление апатии, снижение жизненного тонуса и длительные проблемы с зачатием у партнёрши. Обращаться он рекомендует к урологу-андрологу — он назначит УЗИ органов мошонки и малого таза, а также даст направление на анализы на гормоны и спермограмму с исследованием фрагментации сперматозоидов.