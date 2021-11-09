Названы возможные сроки ввода QR-кодов в самолётах

Профильные министерства и транспортные компании рассматривают техническую возможность запуска системы проверки QR-кодов в самолётах. Решение о вводе QR-кодов будет приниматься на основании оценки эпидемиологической ситуации, сообщает РБК.

"Сейчас речь идёт о проработке технических возможностей запустить эту систему в случае принятия решения о введении QR-кодов на транспорте. Такая возможность может быть рассмотрена, если произойдёт ухудшение эпидемиологической ситуации", — уточнил собеседник канала в одном из профильных ведомств.

По его словам, представители транспортной отрасли собирают предложения от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации. Сбор мнений планируется завершить к 15 ноября. Как уточняет один из источников, внедрение QR-кодов в авиации может происходить постепенно и начаться после январских праздников 2022 года.