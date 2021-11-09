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Опрос: 74% россиян поддерживают идею запрета фильмов с сексуальными извращениями

Ещё 13% респондентов поддерживают введение обязательной возрастной маркировки. Остальные против запрета, но объясняют это по-разному.

9 ноября, 16:49
<p>Кадр из фильма "Девушка из Дании" ©<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/431148/stills/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Кинопоиск"</a></p>

Кадр из фильма "Девушка из Дании" © "Кинопоиск"

Три четверти россиян полностью поддерживают идею запрета кино и сериалов, пропагандирующих ЛГБТ, садизм, мазохизм и прочие сексуальные девиации. Таковы результаты опроса, проведённого изданием kp.ru при участии 6,5 тысячи человек. По мнению 74% опрошенных, в России пора ужесточить цензуру и запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, в том числе путём демонстрации на экранах и в кино.

Ещё 13% опрошенных заявили, что полностью запрещать такой контент не стоит — достаточно возрастной маркировки, поскольку дети и подростки не должны смотреть такие фильмы.

6% россиян полагают, что кино и сериалы не способны оказать существенного влияния на психику человека и только поэтому в запрете нет никакого смысла.

Ещё 4% опрошенных считают, что фильмы можно снимать вообще обо всём. Ведь в мире происходят разные вещи: жестокость, насилие, война. Так почему же в кино нельзя показывать эту сторону жизни? А 3% респондентов отметили, что кино — это искусство, а значит, как и любое другое творчество, ограничивать его неправильно.

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Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. К таким отклонениям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм.

Правда, врач-сексолог в беседе с Лайфом выразил мнение, что идея запретить показ фильмов, в которых присутствуют сцены с сексуальными девиациями, может оказаться избыточной мерой. Он пояснил, что если речь идёт о порнографии, то она уже запрещена. В данном случае под запрет могут попасть и не совсем жёсткие фильмы, поэтому есть риск злоупотребления.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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