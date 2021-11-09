НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Режиссёр "Игры в кальмара" рассказал о судьбе второго сезона сериала

Он объяснил, что за всё время было столько положительных отзывов и внимания, что поклонники просто не оставили ему выбора.

9 ноября, 16:38
<p>Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"</p>

Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым популярным шоу на стриминговой платформе Netflix, продлят на второй сезон. Об этом объявил его режиссёр Хван Дон Хёк в интервью агентству AP. Однако точную дату премьеры он назвать пока не может.

"Что касается второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в стадии планирования", — сказал Хван Дон Хёк.

Сериал с двойным дном: В "Игре в кальмара" нашли пять спрятанных финансовых лайфхаков

Сериал с двойным дном: В "Игре в кальмара" нашли пять спрятанных финансовых лайфхаков

Премьера первого сезона истории об организации, которая заставляет людей участвовать в смертельных играх, состоялась на Netflix 17 сентября. Шоу постепенно начало обретать популярность и так полюбилось зрителям, что его посмотрело 142 миллиона человек. Нейропсихолог объяснил ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара".

Ремейк, который мы заслужили: Опубликованы первые снимки со съёмок порно по мотивам "Игры в кальмара"

Ремейк, который мы заслужили: Опубликованы первые снимки со съёмок порно по мотивам "Игры в кальмара"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1