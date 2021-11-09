Режиссёр "Игры в кальмара" рассказал о судьбе второго сезона сериала

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым популярным шоу на стриминговой платформе Netflix, продлят на второй сезон. Об этом объявил его режиссёр Хван Дон Хёк в интервью агентству AP . Однако точную дату премьеры он назвать пока не может.

"Что касается второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в стадии планирования", — сказал Хван Дон Хёк.