Режиссёр "Игры в кальмара" рассказал о судьбе второго сезона сериала
Он объяснил, что за всё время было столько положительных отзывов и внимания, что поклонники просто не оставили ему выбора.
Кадр из сериала "Игра в кальмара" © "Кинопоиск"
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", ставший самым популярным шоу на стриминговой платформе Netflix, продлят на второй сезон. Об этом объявил его режиссёр Хван Дон Хёк в интервью агентству AP. Однако точную дату премьеры он назвать пока не может.
COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021
"Что касается второго сезона, то было так много давления, так много требований и так много любви, что я чувствую, что вы не оставляете нам выбора! Но я скажу, что второй сезон действительно будет. Сейчас я нахожусь в стадии планирования", — сказал Хван Дон Хёк.
Премьера первого сезона истории об организации, которая заставляет людей участвовать в смертельных играх, состоялась на Netflix 17 сентября. Шоу постепенно начало обретать популярность и так полюбилось зрителям, что его посмотрело 142 миллиона человек. Нейропсихолог объяснил ажиотаж вокруг сериала "Игра в кальмара".
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