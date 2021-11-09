Премьер Польши связал кризис на границе с политикой России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. Моравецкий также считает, что эти события являются "частью широкой скоординированной операции".

"Империальная политика России прогрессирует... Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", — заявил он на внеочередном заседании сейма.

Моравецкий обвинил Александра Лукашенко в доставке нескольких десятков мигрантов к границе и возложил ответственность на Минск за возвращение беженцев в их родные страны. Польский премьер считает, что цель кризиса — внести хаос в его страну и ЕС в целом.