Премьер Польши связал кризис на границе с политикой России
Матеуш Моравецкий считает, что цель последних событий — внести хаос в его страну и Евросоюз в целом.
Фото © Twitter / Mateusz Morawiecki
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий увидел связь между миграционным кризисом на границе и политикой Москвы, которая якобы имеет влияние на белорусского лидера Александра Лукашенко. Моравецкий также считает, что эти события являются "частью широкой скоординированной операции".
"Империальная политика России прогрессирует... Это как раз эта последняя атака Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве", — заявил он на внеочередном заседании сейма.
Моравецкий обвинил Александра Лукашенко в доставке нескольких десятков мигрантов к границе и возложил ответственность на Минск за возвращение беженцев в их родные страны. Польский премьер считает, что цель кризиса — внести хаос в его страну и ЕС в целом.
"Нужно подчеркнуть, что безопасность нашей восточной границы очень жестоко нарушается. Это исключительная ситуация, первая за 30 лет, когда мы можем сказать, что безопасность и целостность наших границ так жёстко атакуется", — заявил он на внеочередном заседании сейма.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. Также у лагеря мигрантов была слышна стрельба. В Минске заявили, что доносятся выстрелы со стороны соседней республики. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
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