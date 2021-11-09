Ситуация на границе со стороны Польши (слева) и со стороны Белоруссии (справа). Видео © Twitter / podlaska Policja, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В Белорусском пограничном комитете рассказали о ситуации на границе с Польшей. По данным пресс-службы ведомства, многие беженцы подавлены и находятся в тяжёлом физическом состоянии.

"Физическое и моральное состояние людей крайне тяжёлое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю", — говорится в сообщении.