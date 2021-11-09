"Вынуждены ночевать на земле": В Белоруссии рассказали, в каких условиях мигранты живут на границе
В ведомстве утверждают, что поляки не пускают в район обострения журналистов, чтобы скрыть факты применения силы.
Скриншот из видео © Twitter / podlaska Policja, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Ситуация на границе со стороны Польши (слева) и со стороны Белоруссии (справа). Видео © Twitter / podlaska Policja, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
В Белорусском пограничном комитете рассказали о ситуации на границе с Польшей. По данным пресс-службы ведомства, многие беженцы подавлены и находятся в тяжёлом физическом состоянии.
"Физическое и моральное состояние людей крайне тяжёлое и подавленное. Не хватает воды и еды. На территории лагеря нет минимальных условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей, которые вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что минувшей ночью польские пограничники оказывали психологическое давление на мигрантов, включая прожекторы и используя громкоговорители. В Белорусском погранкомитете утверждают, что поляки не допускают к границе журналистов и представителей правозащитных организаций, чтобы скрыть факты применения силы и оружия польскими военными.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направились сотни мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит более 12 тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются, хотя против них применили слезоточивый газ. В Варшаве отметили, что на границе находится три-четыре тысячи мигрантов.
Комментариев: 0