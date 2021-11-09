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Вассерман поддержал решение обновить правила русского языка

По мнению публициста, если мы не будем вносить изменения в правописание, то в конце концов доживём до английского положения дел: когда правописание слов абсолютно не похоже на их произношение.

9 ноября, 16:19
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Русский язык поменялся, и сейчас правила, которые предложили в далёком 1956 году, нужно несколько дополнить, заявил публицист Анатолий Вассерман, комментируя в беседе с Лайфом актуальность и необходимость разработанного Минпросвещения проекта новых правил языка.

"Если мы не будем менять орфографию, то в конце концов доживём до английского положения дел: когда правописание слов абсолютно не похоже на их произношение. В последний раз правила русского языка были кодифицированы где-то в 1870 году под руководством одного из крупнейших тогда лингвистов Якова Грота. Буквально через несколько лет появились предложения по доработке орфографии с учётом различных недостатков и противоречий, выявленных в этих правилах", — объяснил собеседник Лайфа.

Он напомнил, что Академия наук Российской империи подготовила комплекс предложений к 1904 году. Тогда же и начали обсуждать порядок введения новой орфографии, однако процесс сильно затянулся. В итоге новую орфографию просто в приказном порядке ввели большевики сразу после Октябрьской революции. А полную кодификацию правил русского языка провели в 1956 году, напомнил Вассерман.

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Лайф ранее писал, что Минпросвещения предложило изменить правила русского языка. Там подготовили проект постановления "Об утверждении правил русской орфографии", в котором собран свод правил, соответствующих современному состоянию языка.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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