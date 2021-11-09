Вассерман поддержал решение обновить правила русского языка

Русский язык поменялся, и сейчас правила, которые предложили в далёком 1956 году, нужно несколько дополнить, заявил публицист Анатолий Вассерман, комментируя в беседе с Лайфом актуальность и необходимость разработанного Минпросвещения проекта новых правил языка.

"Если мы не будем менять орфографию, то в конце концов доживём до английского положения дел: когда правописание слов абсолютно не похоже на их произношение. В последний раз правила русского языка были кодифицированы где-то в 1870 году под руководством одного из крупнейших тогда лингвистов Якова Грота. Буквально через несколько лет появились предложения по доработке орфографии с учётом различных недостатков и противоречий, выявленных в этих правилах", — объяснил собеседник Лайфа.

Он напомнил, что Академия наук Российской империи подготовила комплекс предложений к 1904 году. Тогда же и начали обсуждать порядок введения новой орфографии, однако процесс сильно затянулся. В итоге новую орфографию просто в приказном порядке ввели большевики сразу после Октябрьской революции. А полную кодификацию правил русского языка провели в 1956 году, напомнил Вассерман.