Падение с велосипеда и операции: Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами Своими выступлениями россиянин доказал, что ему нет равных на лыжне. Он планомерно шёл к своему первому олимпийскому золоту, но в подготовку к Играм неожиданно вмешались проблемы со здоровьем. 9 ноября, 16:19 Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

В последние годы Александр Большунов на наших глазах превратился из скромного новичка в настоящего короля лыж. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и двух последующих чемпионатах мира он завоевал по четыре медали, а в минувшем сезоне впервые добрался до золота ЧМ. Кроме того, на счету 24-летнего россиянина два триумфа подряд на престижнейшей многодневке "Тур де Ски" и две победы в общем зачёте Кубка мира.

В богатейшей коллекции ещё совсем молодого спортсмена не хватает только олимпийского золота. Ещё недавно никто на всём земном шаре не сомневался, что Игры в Пекине станут звёздным часом Большунова. Если в спринтерских видах программы его главным соперником считается норвежец Йоханнес Клэбо, то в дистанционных гонках россиянину и вовсе нет равных. Теперь же из-за крайне сумбурного межсезонья появились сомнения, сможет ли Александр как следует подготовиться к важнейшим стартам и набрать форму к Олимпиаде.

Свадьба, Мальдивы и падение с велосипеда

А ведь всё начиналось просто идеально. После завершения очередного триумфального сезона Большунов сходил на программу "Вечерний Ургант", провёл встречу с фанатами, много общался с журналистами. В конце апреля он женился на лыжнице национальной команды Анне Жеребятьевой, с которой познакомился шесть лет назад на одном из сборов. Празднование состоялось в шикарном ресторане Villa Politica на Рублёвке. После этого молодые провели медовый месяц на Мальдивах.

И вот в середине мая Большунов в составе группы тренера Юрия Бородавко начал первый предсезонный сбор в Крыму, который носил сугубо втягивающий характер. Упор делался на велотренировки и кроссы. На этом сборе спортсмен упал с велосипеда. При этом он усугубил травму ахиллова сухожилия, полученную весной.

— У Александра есть остаточные явления, которые не позволяют ему на 100% тренироваться. Он проходит определённое восстановление и лечение, серьёзных травм нет. Там есть определённая ссадина, которая у него заживает, думаю, что после этого он сможет полноценно тренироваться, — говорила тогда президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Елена Вяльбе.

Неприятности с зубами

В сентябре Большунов должен был выступить на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. За день до первой гонки у спортсмена воспалилась десна. Проблема возникла из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба. Образовавшийся абсцесс вскрыли прямо на Апеннинах. После операции у Александра резко подскочила температура, и ему пришлось пить антибиотики.

В начале октября Большунов в составе группы Бородавко отправился на сбор в австрийский Рамзау. На нём тоже как следует потренироваться не удалось, поскольку вновь воспалилась десна. После операции в Италии на верхней челюсти образовалась киста, которая вросла в кость. Нового хирургического вмешательства было не избежать.

Восстановление после второй операции заняло полторы недели. 28 октября врачи разрешили Большунову возобновить тренировки, после чего он сразу полетел на сбор в Финляндию. При этом тренер Бородавко отмечал, что форсировать подготовку к сезону никто не собирается.

— Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств. Спешить не собираемся, будем прислушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи. Как уйдёт опухоль, тогда приступим к большим нагрузкам. Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению, — объяснил наставник.

Старт сезона придётся пропустить

Проанализировав состояние гонщика, тренерский штаб сборной России принял решение отказаться от его участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в финском Муонио, которые пройдут с 12 по 14 ноября. Мало того, спортсмен, скорее всего, пропустит и стартовый этап Кубка мира. С 26 по 26 ноября в финской Руке запланирован классический спринт, гонка с раздельным стартом "классикой" на 15 километров и гонка преследования свободным стилем на той же дистанции.

— Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Речь идёт и о первых стартах на Кубке мира. Пока идёт процесс восстановления, — подчеркнула Вяльбе.

Глава ФЛГР и главный тренер сборной России смогла найти и положительный момент в приключившейся с Большуновым истории. По её словам, было бы гораздо хуже, если бы все эти проблемы со здоровьем произошли в январе, непосредственно перед стартом Олимпиады в Пекине.

— Предсезонные тренировки редко проходят без проблем, особенно у Саши. Если бы это произошло в январе, у меня случился бы сердечный приступ. Сначала ему было непросто, но сейчас понял, что здоровье всегда должно быть на первом месте, — говорит 14-кратная чемпионка мира.

Повторение пройденного

Обнадёживает тот факт, что у Большунова ранее уже возникали проблемы со здоровьем накануне важнейших соревнований, и он всякий раз успевал вовремя восстановиться. Достаточно вспомнить чемпионат мира 2021 года в немецком Оберстдорфе. За полторы недели до старта первенства Александр простудился, и у него поднялась температура. По словам самого спортсмена, он не был уверен, что сможет выступить на ЧМ. Тем не менее россиянин быстро поправился и смог увезти из Германии золото, два серебра и бронзу.

You have chosen! 🎬#oberstdorf2021 moment goes to Alexander Bolshunov's Skiathlon competition 🥇

Check out the full recap 🚀#fiscrosscountry pic.twitter.com/edZ6gsO2bx — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) March 17, 2021

Что-то похожее было с ним и накануне Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Большунов в самый неподходящий момент заболел с высокой температурой. В результате он потерял четыре килограмма и был вынужден пропустить свой любимый скиатлон. Впрочем, на Играх в Южной Корее россиянин всё же выступил, и не просто выступил, а выиграл три серебряные награды и одну бронзовую.

Вот и норвежцы не верят, что проблемы Большунова со здоровьем каким-либо образом скажутся на его выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Они уже привыкли к сообщениям о болезнях россиянина, после которых он выходит на лыжню и разносит всех соперников.

— Уверен, что у Большунова всё будет в порядке. Безусловно, он будет нашим главным соперником в предстоящем сезоне. Не думаю, что из-за проблем со здоровьем он будет выступать хуже, чем раньше, — заявил трёхкратный чемпион мира норвежец Ханс Кристер Холунн.

Изменение правил не в пользу Большунова

Добавим, что перед стартом сезона Международная федерация решила изменить правила контактной борьбы во время соревнований по лыжным гонкам. Лидирующим на дистанции спортсменам предписано выбирать траекторию движения с учётом позиций соперников. При этом бегущие рядом лыжники будут делить ответственность за создание помехи на дистанции.

Новые правила во многом абсурдны, поскольку у лыжников пока нет глаз на спине и также отсутствуют зеркала заднего вида, а постоянно оглядываться на высокой скорости небезопасно. К тому же судьи теперь смогут трактовать правила в нужную им сторону. Не исключено, что руководству FIS надоело доминирование россиян, поэтому они придумали новый инструмент борьбы с Большуновым. Наш спортсмен частенько опережал норвежцев в финишном створе, а Клэбо, который сломал палку Александру и после этого выиграл марафон на чемпионате мира, даже дисквалифицировали. По новым правилам спор мог решиться не в пользу россиянина.

Остаётся пожелать Большунову как можно быстрее поправиться и вновь начать побеждать всех соперников, несмотря на изменения в правилах. Мы все знаем, как он умеет быстро восстанавливаться, но сейчас ситуация значительно более серьёзная, и это вызывает опасения. К предстоящей Олимпиаде Александр должен успеть набрать идеальную форму, ведь он будет основной надеждой сборной России наряду с фигуристками и хоккеистами.

Авторы Роман Фейгин