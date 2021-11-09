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Падение с велосипеда и операции: Большунов стал королём лыж, но перед Олимпиадой столкнулся с серьёзными проблемами

Своими выступлениями россиянин доказал, что ему нет равных на лыжне. Он планомерно шёл к своему первому олимпийскому золоту, но в подготовку к Играм неожиданно вмешались проблемы со здоровьем.

9 ноября, 16:19
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNMahBQh7ZI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

В последние годы Александр Большунов на наших глазах превратился из скромного новичка в настоящего короля лыж. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и двух последующих чемпионатах мира он завоевал по четыре медали, а в минувшем сезоне впервые добрался до золота ЧМ. Кроме того, на счету 24-летнего россиянина два триумфа подряд на престижнейшей многодневке "Тур де Ски" и две победы в общем зачёте Кубка мира.

В богатейшей коллекции ещё совсем молодого спортсмена не хватает только олимпийского золота. Ещё недавно никто на всём земном шаре не сомневался, что Игры в Пекине станут звёздным часом Большунова. Если в спринтерских видах программы его главным соперником считается норвежец Йоханнес Клэбо, то в дистанционных гонках россиянину и вовсе нет равных. Теперь же из-за крайне сумбурного межсезонья появились сомнения, сможет ли Александр как следует подготовиться к важнейшим стартам и набрать форму к Олимпиаде.

Свадьба, Мальдивы и падение с велосипеда

А ведь всё начиналось просто идеально. После завершения очередного триумфального сезона Большунов сходил на программу "Вечерний Ургант", провёл встречу с фанатами, много общался с журналистами. В конце апреля он женился на лыжнице национальной команды Анне Жеребятьевой, с которой познакомился шесть лет назад на одном из сборов. Празднование состоялось в шикарном ресторане Villa Politica на Рублёвке. После этого молодые провели медовый месяц на Мальдивах.

И вот в середине мая Большунов в составе группы тренера Юрия Бородавко начал первый предсезонный сбор в Крыму, который носил сугубо втягивающий характер. Упор делался на велотренировки и кроссы. На этом сборе спортсмен упал с велосипеда. При этом он усугубил травму ахиллова сухожилия, полученную весной.

У Александра есть остаточные явления, которые не позволяют ему на 100% тренироваться. Он проходит определённое восстановление и лечение, серьёзных травм нет. Там есть определённая ссадина, которая у него заживает, думаю, что после этого он сможет полноценно тренироваться, — говорила тогда президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер сборной Елена Вяльбе.

Неприятности с зубами

В сентябре Большунов должен был выступить на чемпионате мира по лыжероллерам в итальянском Валь-ди-Фьемме. За день до первой гонки у спортсмена воспалилась десна. Проблема возникла из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба. Образовавшийся абсцесс вскрыли прямо на Апеннинах. После операции у Александра резко подскочила температура, и ему пришлось пить антибиотики.

В начале октября Большунов в составе группы Бородавко отправился на сбор в австрийский Рамзау. На нём тоже как следует потренироваться не удалось, поскольку вновь воспалилась десна. После операции в Италии на верхней челюсти образовалась киста, которая вросла в кость. Нового хирургического вмешательства было не избежать.

Восстановление после второй операции заняло полторы недели. 28 октября врачи разрешили Большунову возобновить тренировки, после чего он сразу полетел на сбор в Финляндию. При этом тренер Бородавко отмечал, что форсировать подготовку к сезону никто не собирается.

Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств. Спешить не собираемся, будем прислушиваться к организму. Это же и порекомендовали врачи. Как уйдёт опухоль, тогда приступим к большим нагрузкам. Пока никаких излишних напряжений, потому что любая максимальная работа способствует увеличению давления, что может привести к кровотечению, — объяснил наставник.

Стало известно, сколько денег заработал лыжник Большунов по итогам Кубка мира

Стало известно, сколько денег заработал лыжник Большунов по итогам Кубка мира

Старт сезона придётся пропустить

Проанализировав состояние гонщика, тренерский штаб сборной России принял решение отказаться от его участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в финском Муонио, которые пройдут с 12 по 14 ноября. Мало того, спортсмен, скорее всего, пропустит и стартовый этап Кубка мира. С 26 по 26 ноября в финской Руке запланирован классический спринт, гонка с раздельным стартом "классикой" на 15 километров и гонка преследования свободным стилем на той же дистанции.

Не думаю, что он сейчас может рассматривать участие в соревнованиях. Речь идёт и о первых стартах на Кубке мира. Пока идёт процесс восстановления, — подчеркнула Вяльбе.

Глава ФЛГР и главный тренер сборной России смогла найти и положительный момент в приключившейся с Большуновым истории. По её словам, было бы гораздо хуже, если бы все эти проблемы со здоровьем произошли в январе, непосредственно перед стартом Олимпиады в Пекине.

Предсезонные тренировки редко проходят без проблем, особенно у Саши. Если бы это произошло в январе, у меня случился бы сердечный приступ. Сначала ему было непросто, но сейчас понял, что здоровье всегда должно быть на первом месте, — говорит 14-кратная чемпионка мира.

Повторение пройденного

Обнадёживает тот факт, что у Большунова ранее уже возникали проблемы со здоровьем накануне важнейших соревнований, и он всякий раз успевал вовремя восстановиться. Достаточно вспомнить чемпионат мира 2021 года в немецком Оберстдорфе. За полторы недели до старта первенства Александр простудился, и у него поднялась температура. По словам самого спортсмена, он не был уверен, что сможет выступить на ЧМ. Тем не менее россиянин быстро поправился и смог увезти из Германии золото, два серебра и бронзу.

Что-то похожее было с ним и накануне Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Большунов в самый неподходящий момент заболел с высокой температурой. В результате он потерял четыре килограмма и был вынужден пропустить свой любимый скиатлон. Впрочем, на Играх в Южной Корее россиянин всё же выступил, и не просто выступил, а выиграл три серебряные награды и одну бронзовую.

Вот и норвежцы не верят, что проблемы Большунова со здоровьем каким-либо образом скажутся на его выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Они уже привыкли к сообщениям о болезнях россиянина, после которых он выходит на лыжню и разносит всех соперников.

Уверен, что у Большунова всё будет в порядке. Безусловно, он будет нашим главным соперником в предстоящем сезоне. Не думаю, что из-за проблем со здоровьем он будет выступать хуже, чем раньше, — заявил трёхкратный чемпион мира норвежец Ханс Кристер Холунн.

Изменение правил не в пользу Большунова

Добавим, что перед стартом сезона Международная федерация решила изменить правила контактной борьбы во время соревнований по лыжным гонкам. Лидирующим на дистанции спортсменам предписано выбирать траекторию движения с учётом позиций соперников. При этом бегущие рядом лыжники будут делить ответственность за создание помехи на дистанции.

Новые правила во многом абсурдны, поскольку у лыжников пока нет глаз на спине и также отсутствуют зеркала заднего вида, а постоянно оглядываться на высокой скорости небезопасно. К тому же судьи теперь смогут трактовать правила в нужную им сторону. Не исключено, что руководству FIS надоело доминирование россиян, поэтому они придумали новый инструмент борьбы с Большуновым. Наш спортсмен частенько опережал норвежцев в финишном створе, а Клэбо, который сломал палку Александру и после этого выиграл марафон на чемпионате мира, даже дисквалифицировали. По новым правилам спор мог решиться не в пользу россиянина.

Остаётся пожелать Большунову как можно быстрее поправиться и вновь начать побеждать всех соперников, несмотря на изменения в правилах. Мы все знаем, как он умеет быстро восстанавливаться, но сейчас ситуация значительно более серьёзная, и это вызывает опасения. К предстоящей Олимпиаде Александр должен успеть набрать идеальную форму, ведь он будет основной надеждой сборной России наряду с фигуристками и хоккеистами.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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