НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Решили не надеяться": Карпин рассказал, почему Дзюбу не вызвали в сборную России

Перед октябрьскими матчами форвард сам отказался от приглашения в национальную команду.

9 ноября, 17:47

Фото © РФС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард "Зенита" Артём Дзюба не был вызван в национальную команду на матчи против Кипра и Хорватии.

"Связан ли его невызов в сборную с тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться", — заявил Карпин в ходе общения с журналистами.

"Не рассматривали его вызов": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

"Не рассматривали его вызов": Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1