"Решили не надеяться": Карпин рассказал, почему Дзюбу не вызвали в сборную России
Перед октябрьскими матчами форвард сам отказался от приглашения в национальную команду.
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему форвард "Зенита" Артём Дзюба не был вызван в национальную команду на матчи против Кипра и Хорватии.
"Связан ли его невызов в сборную с тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться", — заявил Карпин в ходе общения с журналистами.
20 сентября Дзюба впервые после Евро-2020 попал в расширенный состав сборной России. На следующий день 33-летний форвард отказался от игры за национальную команду, объяснив, что пока не набрал форму. Перед ноябрьскими матчами тренерский штаб сборной России не стал вызывать Дзюбу.
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