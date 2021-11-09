"Связан ли его невызов в сборную с тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, окей. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться", — заявил Карпин в ходе общения с журналистами.