В России утвердили новый порядок регистрации безработных

В России утверждён новый порядок регистрации безработных граждан, сообщает пресс-служба кабмина. Новый порядок позволит автоматизировать поиск работы и сократить количество подаваемых документов. Теперь безработные смогут вставать на учёт дистанционно, а работу центров занятости начнут постепенно переводить на единую цифровую платформу под названием "Работа в России".

"Пандемия оказала серьёзное влияние на все сферы нашей жизни, в том числе на рынок труда. Ещё в прошлом году, чтобы защитить здоровье людей, правительство установило временный порядок регистрации на бирже труда", — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что практика дистанционного взаимодействия в этой сфере продолжится и далее.

Данные в электронную систему будут загружаться с помощью межведомственного взаимодействия, что должно существенно сэкономить время и освободить заявителей от лишней бумажной волокиты. В частности, для регистрации на бирже труда больше не понадобится предоставлять трудовую книжку, документы об образовании, регистрацию по месту жительства и справки об инвалидности.

Планируется, что первые 19 регионов начнут функционировать в новом формате уже в ноябре, более 60 присоединятся с 1 января 2022 года, а ещё через год эстафету подхватит Москва.

Ранее Лайф писал о самых необычных вакансиях в России. К примеру, в Москве ищут человека на должность "йога-сомелье", в Тамбове — "главного рыбовода", а "охотнику за привидениями" в Новосибирске обещают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей в месяц.

Кстати, каждый второй россиянин признался, что нашёл работу по блату. А четверть опрошенных рассказали, что трудоустроились по объявлению или через кадровое агентство.