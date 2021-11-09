Действие вакцин от ковида научились усиливать с помощью медицинских банок

Группа исследователей из США и Южной Кореи провела исследование и выяснила, что для доставки в организм вакцины от коронавируса можно использовать метод, по своему принципу схожий с действием медицинских банок. Он позволяет усилить иммунный ответ организма. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Принцип действия банок в том, что во время процедуры создаются вакуум и небольшой синяк в результате всасывания кожи. Медики разработали и испытали специальный аппарат, действие которого основано на этих данных. Если его на 30 секунд приложить к месту введения вакцины, то растяжение, а затем расслабление клеток кожи помогает мембранам клеток втягиваться внутрь, поглощая частицы препарата, которые ранее находились снаружи. Следовательно, иммунный ответ будет почти в 100 раз лучше, заключили врачи.